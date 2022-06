Διαθέσιμο από σήμερα το Disney+ και στην Ελλάδα

Σε κινητά, tablets, smart TVs και κονσόλες

Το Disney+ ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου, τη λειτουργία της στην Ελλάδα. Το βασικό κόστος συνδρομής διαμορφώνεται στα 8,99 € για μηνιαία συνδρομή, ή 89,90 € για ετήσια συνδρομή. Με πάνω από 800 ταινίες, περισσότερες από 450 σειρές και μια συλλογή από 120 αποκλειστικές, πρωτότυπες σειρές και ταινίες των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans το καλύτερο περιεχόμενο, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο.

Οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση από σήμερα, στην πρωτότυπη σειρά του Star Wars, «Obi-Wan Kenobi» και στους δύο κύκλους του «The Mandalorian». Επιπλέον, το Disney+ φιλοξενεί ολόκληρο το έπος των Skywalker, με τις ταινίες Star Wars Επεισόδια Ι έως ΙΧ, να είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία.

Όπως επιβεβαιώθηκε στην επίσημη παρουσίαση της υπηρεσίας, οι θαυμαστές των υπερηρώων έχουν πλέον πρόσβαση σε περισσότερες από 60 ταινίες της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων για Όσκαρ ταινιών «O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», «Eternals», «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» και «Captain Marvel», καθώς και σε περισσότερες από 80 σειρές της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των «Moon Knight», «Loki», «Ms. Marvel», «hawkeye» και «WandaVision».

Οι συνδρομητές, μπορούν επίσης να απολαύσουν πάνω από 100 τίτλους των Disney και Pixar, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του franchise «Toy Story», του βραβευμένου με Όσκαρ «Soul» και του «Λούκα». Ακόμη, οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθήσουν τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» των Walt Disney Animation Studios που αφηγείται την ιστορία μιας ιδιαίτερης οικογένειας, των Μαδριγάλ καθώς και τις αγαπημένες ταινίες «Ψυχρά κι Ανάποδα». Τέλος, οι fans της Disney έχουν πρόσβαση στο βραβευμένο με Όσκαρ «Κρουέλα», με πρωταγωνίστρια την Emma Stone ως τη θρυλική Cruella de Vil και την ταινία «Περιπέτεια στη Ζούγκλα».

Στις 24 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+ κάνει πρεμιέρα η πρωτότυπη ταινία «Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο» που αφηγείται την αληθινή ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο και το ταξίδι τους από την Ελλάδα, στις ΗΠΑ και την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Κορυφαία ντοκιμαντέρ με τη σφραγίδα του National Geographic, όπως τα «Η Διάσωση» και «Free Solo» από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες και παραγωγούς E. Chai Vasarhelyi και Jimmy Chin, είναι διαθέσιμα μαζί με τις δημοφιλείς σειρές του National Geographic, «Ο Κόσμος Σύμφωνα με τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ» και «Γκόρντον Ράμσεϊ: Εκτός Χάρτη».

Στο περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, οι συνδρομητές από σήμερα, μπορούν να παρακολουθήσουν τίτλους, όπως η ταινία δράσης «Free Guy» με τον Ryan Reynolds, η επιτυχημένη, πρωτότυπη κωμική σειρά «Only Murders in the Building», οι σειρές «Pam & Tommy» και «The Kardashians» καθώς και το θρίλερ μυστηρίου «Έγκλημα στο Νείλο», όπου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Kenneth Branagh, η ταινία «Η Ευνοούμενη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Η Χώρα των Νομάδων». Επίσης στο Disney+ είναι διαθέσιμοι οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών «Grey's Anatomy», «The Simpsons», «Black-ish», «9-1-1» και «The Walking Dead».

Με άνευ προηγουμένου πρόσβαση στο αρχείο της Disney, οι αγαπημένες κλασικές ταινίες, όπως «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», «Η Λαίδη και ο Αλήτης» και «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», είναι διαθέσιμες για προβολή μαζί με τις πιο πρόσφατες επιτυχίες, όπως «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος», «Βαϊάνα» και «Αλαντίν». Παράλληλα, διατίθενται εκατοντάδες τίτλοι του Disney Channel, ταινίες, σειρές, περιεχόμενο μικρού μήκους και αφιερώματα συμπεριλαμβανομένων των «Χάνα Μοντάνα» και «Η Επόμενη Γενιά».

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης, προβολή ταυτόχρονα σε έως και τέσσερις συσκευές, απεριόριστες λήψεις σε έως και δέκα συσκευές, ποιότητα προβολής IMAX σε επιλεγμένους τίτλους, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας έως και επτά διαφορετικών προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για τους γονείς να δημιουργήσουν παιδικά προφίλ, τα οποία διαθέτουν εύκολη περιήγηση και περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά, για πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.disneyplus.com