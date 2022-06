Η Sony ανακοίνωσε το The Last of Us Part I Remake για το PS5 και το PC (vid)

Η ιαπωνική εταιρεία φέρνει το κλασικό πρώτο game στην σημερινή εποχή.

H Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε πως φέρνει το πρώτο παιχνίδι της σειράς The Last of Us ξανά στην επικαιρότητα και με την ονομασία The Last of Us Part I.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα remake του κλασικού game που αναπτύσσεται για τα PS5 και PC. Στην νεότερη κονσόλα της Sony θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και η έκδοση του PC.

Πέραν της απλής έκδοσης θα κυκλοφορήσει μία digital deluxe και μία πληρέστερη με την ονομασία Firefly Edition.

Η digital deluxe θα έχει έξτρα περιεχόμενο, όπλα και boost για τους πρωταγωνιστές, ενώ η πιο ακριβή θα έχει όλα τα παραπάνω μαζί με ένα SteelBook case, τα The Last of Us: American Dreams Comics #1 έως #4 και νέο cover art για κάθε ένα από αυτά.

Με κάθε προ-παραγγελία θα υπάρχει και σχετικό δώρο για in-game περιεχόμενο.

Η ομάδα ανάπτυξης υπόσχεται σημαντικές αλλαγές και χρήση νέων τεχνολογιών για την απεικόνιση, το gameplay και τον ήχο, όπως το 3D audio, το haptic feedback και τα adaptive triggers.