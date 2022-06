Φήμη πως το FIFA 23 θα κυκλοφορήσει χωρίς online career mode

Τα πράγματα περιπλέκονται για την EA και το ποδοσφαιράκι της.

H κυκλοφορία του FIFA 23 θα συνοδευτεί από αρκετά απρόοπτα και φαίνεται πως η ΕΑ αποφάσισε να μην προσθέσει online career mode στο game που θα δούμε το φθινόπωρο.

Η πληροφορία αυτή έρχεται από έναν λογαριασμό στο Twitter που έχει διαρρεύσει αρκετές πληροφορίες για παιχνίδια της σειράς που τελικά ίσχυαν και επιβεβαιώθηκαν αργότερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες το Career Mode του FIFA 23 θα έχει κάποιους νέους μηχανισμούς διαχείρισης (όπως πχ. τις συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές πριν ή στο ημίχρονο των ματς), καθώς και κάποια νέα videos για τις διαπραγματεύσεις και τις μεταγραφές. Ακόμη, αναμένονται ενημερώσεις και βελτιώσεις στο Youth Academy.

Το ζήτημα είναι πως το online career mode θα μεταφερθεί απευθείας για την επόμενη κυκλοφορία της σειράς που θα είναι και η πρώτη χωρίς το όνομα FIFA.

Υπενθυμίζεται πως EA και FIFA ανακοίνωσαν τη διακοπή της συνεργασίας τους μετά το φετινό Μουντιάλ και έτσι τα παιχνίδια της EA Sports από του χρόνου θα κυκλοφορούν με νέα ονομασία, δηλαδή ως EA Sports FC.

Το EA Sports FC 24, λοιπόν, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές βελτιώσεις και ίσως κάποια στοιχεία που ήθελε η ομάδα προγραμματισμού να προσφέρει από φέτος.

It is in DEVELOPMENT. I can confirm that.