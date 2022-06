H Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την καθιέρωση φορτιστή USB-C για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που θα έχουν πλέον ένα αξεσουάρ για όλα.

Μετά από σχεδόν 13 χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καθιερωθεί πλέον ένας τύπος φόρτισης για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές και συγκεκριμένα ο USB Type-C.

Με αυτά τα δεδομένα, όλα τα προϊόντα στις κατηγορίες των κινητών τηλεφώνων, των tablets, των ασύρματων ακουστικών και των ηχείων, των φορητών παιχνιδομηχανών, των e-readers και των περιφερειακών gaming, αλλά και των φωτογραφικών μηχανών που πωλούνται στα κράτη μέλη από το 2024 θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά βύσμα USB-C.

Οι φορητοί υπολογιστές μένουν προς το παρόν εκτός του νέου αυτού νόμου και οι κατασκευαστές θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα σε βάθος χρόνου.

Η απόφαση θα πρέπει να περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι το τέλος της χρονιάς, ωστόσο η διαδικασία αυτή θεωρείται τυπική και είναι σίγουρο πως δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

We have reached a deal on the common charger! 🔌👏



✔️mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC

✔️harmonised fast-charging technology

✔️unbundling of sale of chargers from the sale of device



🔴 Press conference at 12.30 CEST ➡️ https://t.co/TCBXxzIEdr pic.twitter.com/29JmeL0nxe