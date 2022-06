Το αεροπλανοφόρο-καμάρι των ΗΠΑ που συγκρούστηκε με πυρηνικό σοβιετικό υποβρύχιο δεν κόστισε ούτε ένα δολάριο

Η κάποτε ναυαρχίδα των ΗΠΑ δεν έπιασε ούτε ένα δολάριο όταν στοίχισε η κατασκευή του 2,5 δισ. δολάρια.

Ήταν το πρώτο στρατιωτικό εν πλω αεροδρόμιο. Ναι, ακριβώς μιλάμε για αεροπλανοφόρο. Αποτελούσε το καμάρι των Αμερικανών, την ναυαρχίδα τους, την οποία «έριξαν» στον Ινδοειρηνικό για τους πολέμους σε Βιετνάμ και Περσικό Κόλπο. Το Kitty Hawk «έζησε» ένδοξες στιγμές, «φιλοξένησε» πολλούς στρατιώτες και μαχητικά, ωστόσο έφτασε στο σημείο να μην πιάνει… μία. Κι όταν λέμε μία, το εννοούμε, ούτε ένα δολάριο.

Το παροπλισμένο αεροπλανοφόρο, το οποίο ταξίδεψε από την Ουάσινγκτον στο Τέξας, πουλήθηκε πέρυσι στην International Shipbreaking Limited στο Μπράουνσβιλ του Τέξας για λιγότερο από ένα δολάριο.

The last trip! Kitty Hawk's

USS Kitty Hawk (CV-63), departed Bremerton for a 16,000-mile journey around South America for its ultimate fate: scrapping at a Texas shipyard. (EP.1) pic.twitter.com/tngbpKwkbj