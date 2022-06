H SEGA ανακοίνωσε το Mega Drive Mini 2, μια νέα μίνι κονσόλα με παιχνίδια και από το Mega CD (vid)

Σημαντική επέκταση στο χώρο του retro gaming από τους Ιάπωνες.

Η SEGA ανακοίνωσε τελικά μια νέα μίνι retro κονσόλα στην παρουσίασή της που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για ένα προϊόν σε αυτήν την κατηγορία.

Η συσκευή είναι το SEGA Mega Drive Mini 2, είναι μικρό σε διαστάσεις για να μεταφέρεται εύκολα και να συνδέεται απλά σε κάθε σύγχρονη τηλεόραση και ουσιαστικά είναι η νεότερη έκδοση του Mega Drive Mini που γνωρίσαμε το 2019.

Θα φέρει προ-εγκατεστημένα 50 παιχνίδια από την εποχή των Mega Drive και Mega CD και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά της Ιαπωνίας στις 27 Οκτωβρίου, σε τιμή κοντά στα 75 δολάρια.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί πως στα 50 παιχνίδια θα περιλαμβάνονται τα Silpheed (Mega CD), Shining Force CD (Mega CD), Sonic CD (Mega CD), Mansion of Hidden Souls (Mega CD), Popful Mail (Mega CD), Virtua Racing (Mega Drive), Bonanza Bros (Mega Drive), Shining in the Darkness (Mega Drive), Thunder Force IV (Mega Drive), Magical Taruruto (Mega Drive) και Fantasy Zone (new Mega Drive port).