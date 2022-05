Απίστευτη ανακάλυψη των Twitterαδων: H Amber Heard κρατάει σημειώσεις με το στυλό στον… αέρα (vid)

Την έβλεπαν να σημειώνει συνεχώς κατά τη διάρκεια της δίκης και πολλοί αναρωτήθηκαν, «μα τι είναι αυτά που σημειώνει;».

Η δίκη του Johnny Depp με την Amber Heard έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη και (ευτυχώς) κάπου εδώ ολοκληρώνεται, καθώς αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου.

Πολλοί είναι αυτοί που παρακολούθησαν τις δίκες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσπαθούσαν να βρουν ένα στοιχείο, μία γκριμάτσα, μία εικόνα που θα έδινε το κάτι παραπάνω.

Amber writing down all the things Johnny did to her



Translation = nothing #JohnnyDeppVsAmberHeard #JusticeForJohnny #verdictwatch #AmberHeard #jonnydepp #OpEd #DeppVsHeard #DeppVHeardTrial #DeppHeardTrial pic.twitter.com/dCfuM8LoRJ