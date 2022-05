Νέα renders αποκαλύπτουν πως θα είναι το iPhone 14 Pro

Ο γνωστός leaker Jon Prosser φέρνει στο φως της δημοσιότητας ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Ο leaker Jon Prosser, που έχει αποδείξει την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχει από το εσωτερικό της Apple, έφερε στη δημοσιότητα κάποιες εικόνες (renders) που δείχνουν πως περίπου θα είναι το iPhone 14 Pro που θα αποκαλυφθεί τον Σεπτέμβριο και θα κυκλοφορήσει μέσα στο φετινό φθινόπωρο.

Η βασικότερη αλλαγή είναι το σχετικό notch που φεύγει από το μπροστινό τμήμα και στη θέση του βλέπουμε δύο οπές, μία σε σχήμα «χαπιού» για τα των αισθητήρων και μία σε μορφή hole-punch για την selfie camera.

Ακόμη, φαίνεται πως θα έχουμε ένα πιο λεπτό περιθώριο γύρω από την οθόνη, ενώ υπάρχει μια πληροφορία πως τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max θα είναι λίγο μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα σημερινά μοντέλα. Στο πίσω μέρος φαίνεται πως το τριπλό camera setup δεν θα αλλάξει μορφή και σχήμα.

Η κεντρική κάμερα θα έχει αισθητήρα 48MP με δυνατότητα εγγραφής video 8K, ενώ ξεχωρίζει ακόμη και το μοβ χρώμα που εικάζεται πως θα είναι μια νέα επιλογή που θα προστεθεί φέτος.

Υπενθυμίζεται πως τα iPhone 14 αναμένεται να παρουσιαστούν κάποια στιγμή στα μέσα του Σεπτεμβρίου.

This is the iPhone 14 Pro in purple - with @Jon_prosser

See more in the latest FPT episode https://t.co/sOKPnU6U4N pic.twitter.com/AJSIR52ns7