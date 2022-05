Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 31 νεκροί ποδοπατήθηκαν σε διανομή τροφίμων σε εκκλησία

Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να πάρουν φαγητό στην εκκλησία, έσπασαν μια πύλη, προκαλώντας μοιραίο ποδοπάτημα.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Νιγηρία όταν δημιουργήθηκε συνωστισμός και ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων που οργάνωσε τοπική εκκλησία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πορτ Χάρκορτ, στην Πολιτεία Ρίβερς, δήλωσε η Γκρέις Ιρίνγκε-Κόκο, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, κάνοντας λόγο για 31 νεκρούς.

Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να πάρουν φαγητό στην εκκλησία νωρίς σήμερα το πρωί, έσπασαν μια πύλη, προκαλώντας το ποδοπάτημα, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

At least 31 people died in #Nigeria on Saturday during a stampede at a #church in the southern Rivers state, a police spokesperson said.https://t.co/n8GCAt2UzB