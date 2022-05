20 παιχνίδια στο λανσάρισμα του PSVR 2 και πολλές μεταφορές σε PC από το PlayStation

Πολλές και σημαντικές ανακοινώσεις από πλευράς ιαπωνικής εταιρείας για το μέλλον.

Ο πρόεδρος και CEO της Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, μίλησε για το σήμερα και το αύριο του PlayStation σε πρόσφατη συνάντηση με τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και έδωσε αρκετές ειδήσεις.

Σε πρώτη φάση, οι πωλήσεις του PS5 αναμένεται να περάσουν αυτές του PS4 από την τέταρτη χρονιά διάθεσης της κονσόλας.

Σε ό,τι αφορά το PSVR 2, τη νέα κάσκα εικονικής πραγματικότητας, θα κυκλοφορήσει με 20 παιχνίδια στο λανσάρισμά της, μέσα στα οποία θα βρίσκεται και το Horizon: Call of the Mountain που έχει ήδη ανακοινωθεί εδώ και καιρό.

Για το οικονομικό έτος που διανύουμε, οι κυκλοφορίες της ιαπωνικής εταιρείας θα βασίζονται κατά 34% σε νέα IPs και κατά 66% σε ήδη υπάρχοντα, ενώ οι εκτιμήσεις μιλούν πως το ποσοστό θα πάει στο 50%-50% μέχρι το 2025.

Μέσα στο 2022, η εταιρεία θα έχει 3 live service franchises, με στόχο ο αριθμός να φτάσει τα 12 μέχρι το 2025.

Σε ό,τι αφορά τις κυκλοφορίες σε PC, για το προηγούμενο οικονομικό έτος, η Sony πέτυχε τζίρο 80 εκατομμυρίων δολαρίων και ο στόχος για τη φετινή χρονιά είναι τα 300 εκατομμύρια.

Μέχρι σήμερα, οι 3 σημαντικές κυκλοφορίες της στο PC έχουν πετύχει τις παρακάτω πωλήσεις:

- Horizon Zero Dawn: 2.39 εκατ. αντίτυπα

- God of War: 971 χιλ. αντίτυπα

- Days Gone: 852 χιλ. αντίτυπα

Τέλος, επιβεβαιώθηκε πως θα δοθεί μεγάλο βάρος και στο θέμα της μεταφοράς παιχνιδιών σε κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές γενικότερα.