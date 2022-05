Στο στάδιο παραγωγής τηλεοπτικές σειρές για τα God of War, Horizon και Gran Turismo

Η Sony επιβεβαίωσε πως προχωράει το πλάνο της με συνεργάτες για τις 3 σειρές.

Η μεταφορά γνωστών σειρών του PlayStation σε κινηματογράφο και τηλεόραση είναι στο πλάνο της Sony εδώ και καιρό και φαίνεται πως μετά το The Last of Us που ετοιμάζεται για το HBO, τη σειρά που έρχεται για το Twisted Metal και την πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του Uncharted, έχουμε να περιμένουμε 3 ακόμη παραγωγές.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν σε πρόσφατη επιχειρηματική ενημέρωση της Sony, στο πλάνο βρίσκεται μια σειρά βασισμένη στο God of War για την πλατφόρμα Amazon Prime Video, μία σειρά βασισμένη στα Horizon games για το Netflix και μία σειρά βασισμένη στο Gran Turismo που ακόμη δεν έχει καταλήξει κάπου.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον κάθε νεότερο πάνω στο θέμα.