Days of Play: Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές προσφορές του PlayStation

Αποκτήστε παιχνίδια και προϊόντα με πολύ μεγάλες εκπτώσεις.

Η Sony συνεχίζει τις καλοκαιρινές προσφορές της με την λογική των Days of Play και έτσι και φέτος θα έχει για τους gamers σε PS4 και PS5 μερικές σημαντικές εκπτώσεις.

Από σήμερα έως και τις 8 Ιουνίου, παιχνίδια και προϊόντα στο PlayStation Store και στα καταστήματα λιανικής θα παρέχονται σε μειωμένη τιμή.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν εκπτώσεις έως και 60% σε τίτλους όπως τα LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Dying Light 2: Stay Human, Destiny 2: The Witch Queen, Far Cry 6, αλλά και περιφερειακά όπως το χειριστήριο DualSense στα €59,90.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις φετινές προσφορές στο πλαίσιο των Days of Play στον ειδικό τομέα του επίσημου ελληνικού site για το PlayStation, εδώ.