Δύο μαθητές νεκροί ύστερα από πυροβολισμούς ενόπλου σε σχολείο στο Τέξας (vid)

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ και δυστυχώς με νεκρούς, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Ένοπλος στο Τέξας άνοιξε πυρ και τα αμερικανικά σάιτ κάνουν λόγο για (τουλάχιστον) δύο μαθητές νεκρούς και αρκετούς άλλους μαθητές τραυματίες.

BREAKING: At least 2 children dead, 13 injured in elementary school shooting in Uvalde, Texas. @AAronKatersky has the latest information: https://t.co/D891ryhplk pic.twitter.com/TAJXyWe7Qi

Ένοπλος άνδρας εισήλθε στο δημοτικό σχολείο Robb στο Uvalde του Τέξας και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα δύο μαθητές να χάσουν τη ζωή τους. Ο δράστης κλείστηκε μέσα στο σχολείο και στη συνέχεια αντάλλαξε πυροβολισμούς με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

At least two children are dead following a shooting at an elementary school in Uvalde, Texas, according to hospital officials



13 students are being treated in the hospital's emergency department in the wake of the incidenthttps://t.co/ppySokhpzj pic.twitter.com/85LuwxeN3U