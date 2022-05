Whitesnake στο Gazzetta: «Θα πούμε ευχαριστώ και αντίο στον Coverdale με το ελληνικό κοινό»

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη συναυλία τους, το Gazzetta.gr συνομίλησε με τον κιθαρίστα των Whitesnake, Joel Hoekstra!

Οι βασιλιάδες του rock 'n roll έρχονται στην Ελλάδα για μία αποχαιρετιστήρια συναυλία στην Αθήνα, στις 9 Ιουλίου 2022!

Η θρυλική μπάντα του hard rock αποχαιρετά σε μία μοναδική συναυλία (και) το ελληνικό κοινό με μια αναδρομή στη 40ετή καριέρα της. Απολαμβάνοντας την επιτυχία του ‘The Red, White & Blues’ με remixed και remastered εκδοχές μερικών από τα σπουδαιότερα τραγούδια τους, έρχονται γεμάτοι διάθεση και ενθουσιασμό για ένα Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Οι εμβληματικοί Whitesnake ιδρύθηκαν το 1978 από τον τραγουδιστή των Deep Purple, David Coverdale και με τον εκρηκτικό hard rock ήχο έκαναν τεράστια δισκογραφική επιτυχία .Από το σύνολο της δισκογραφίας τους αναδείχθηκαν μυθικά hits όπως τα ‘Here I Go Again’, ‘Is This Love’ αλλά και το 'Still Of The Night'.

Η συνέντευξη του Joel Hoekstra:

Πως αισθάνεστε που είστε μέλος των Whitesnake στο Farewell tour; Είναι η μπάντα έτοιμη να πει το «αντίο»;

Είναι πραγματικά τεράστια τιμή για μένα. Τα τελευταία χρόνια είμαι μέρος των Whitesnake και δεν θα μπορούσε να μου συμβεί κάτι πιο τιμητικό. Η μπάντα έχει μια γράψει μία τεράστια πορεία και είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με το να είμαστε ξανά όλοι μαζί και να λέμε το «αντίο»

Σχεδόν 50 χρόνια καριέρας γεμάτη rock & roll. Πως θα περιγράφετε τη συνεργασία σας στους Whitesnake με 5 λέξεις;

Είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά θα αρκεστώ σε δύο λέξεις, ευλογημένος και τιμημένος από την προσθήκη μου και τη συνεργασία με τους Whitesnake.

Ενταχθήκατε στην μπάντα πριν λίγα χρόνια. Ποια ήταν η σύνδεσή σας με το συγκρότημα πριν τη συνεργασία σας;

Πριν ενταχθώ στην μπάντα γνώριζα φυσικά προσωπικά τον Reb (Beach) και τον Doug (Aldrich). Είχαμε βρεθεί και με τον David (Coverdale) αλλά δεν είχαμε πολλές προσωπικές επαφές. Στο παρελθόν με τους Night Ranger είχαμε παίξει μαζί με τους Whitesnake άρα εκεί έγινε και άτυπα μία... οντισιόν πριν μπω στους Whitesnake.

Ποιο είναι το αγαπημένο riff από τον κατάλογο των Whitesnake; Και ποιο γενικότερα;

Εδώ σίγουρα δεν μπορώ να απαντήσω. Όλος ο κατάλογος των σπουδαίων τραγουδιών των Whitesnake είναι ήδη στα αγαπημένα μου! Αλλά και γενικότερα και από άλλους καλλιτέχνες, δεν θα μπορούσα να σου πω ποιο επιλέγω. Αγαπάω γενικά αυτό που κάνω.

Λίγα λόγια για την τελευταία κυκλοφορία σας "Red,White and Blues";

Η συλλογή "Red,White and Blues" ήταν μία πρωτοβουλία του David Coverdale σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής, Rhino και την πολύτιμη βοήθεια του Chris Collier.

Μερικά λόγια για την περιοδεία σας; Πως σας άγγιξε ο κορονοϊός σε αυτό το κομμάτι;

Προσωπικά θεωρώ πως μας έχει επηρεάσει στο tour αλλά όχι δραματικά. Κάνουμε τεστ μέρα παρά μέρα, συγκρότημα και παραγωγή ώστε να φροντίζουμε να μη μεταδώσουμε κάτι.

Ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα; Έχετε παίξει ξανά ή μας επισκεφθήκατε έστω για διακοπές;

Θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθώ στην Ελλάδα αν και πολύ θα ήθελα να έχω έρθει ήδη για διακοπές. Είναι σίγουρα στα πλάνα μου μία νέα επίσκεψη. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι είναι λάθος που σε τόσους προορισμούς για συναυλίες, απλά πηγαίνουμε από το ξενοδοχείο στο venue και δεν προλαβαίνουμε να δούμε τίποτα άλλο.

Θα αφιερώνατε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι στο ελληνικό κοινό;

Ολόκληρη η συναυλία αναμένεται να είναι συγκινητική και ενθουσιαστική. Άρα θα τους την αφιέρωνα όλη!

Τί θα πρέπει να περιμένουμε στη συναυλία;

Θα μαζευτούμε ώστε να δώσουμε όλοι μαζί ένα αντίο και ένα ευχαριστώ στον David Coverdale και τους Whitesnake. Έτσι θα περιέγραφα τη μαγική βραδιά που έρχεται.