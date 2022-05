Η LG Electronics Ελλάς παρουσίασε την σειρά τηλεοράσεων LG OLED

Σε μια εκδήλωση που έγινε στο Golden Hall.

Η LG Ελλάς, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στην Αθήνα, εγκαινίασε το “The OLED Series Experience” installation για τις τηλεοράσεις LG OLED, στον 1ο όροφο του εμπορικού συγκροτήματος. Με έμπνευση που πηγάζει από τις διαστάσεις του gaming και του design, διαμορφώθηκε ένα αντίστοιχο περιβάλλον μπροστά από κάθε τηλεόραση, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι LG OLED τηλεοράσεις ανταποκρίνονται σε όλες τις διαφορετικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

Με την κομψή σχεδίασή τους, οι LG OLED G και C series πρωταγωνιστούν στο εμπορικό κέντρο, χαρίζοντας εκθαμβωτικές εικόνες και λαμπερά χρώματα στους επισκέπτες. Και οι δύο σειρές χαρακτηρίζονται από το λεπτό design τους και ενσαρκώνουν το μινιμαλισμό, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία θέασης και εικόνας. Οι G series συνδυάζουν τη χαλάρωση με την τέχνη και μετατρέπουν κάθε χώρο σε γκαλερί. Με τη λειτουργία Always Ready, εμφανίζουν έργα τέχνης με ρεαλιστική υφή και χρώμα, ενώ έχουν άψογη εφαρμογή στον τοίχο[1]. Αντίστοιχα, οι OLED C series διαθέτουν τόσο στενό πλαίσιο και σε συνδυασμό με τις κομψές βάσεις ταιριάζουν σε κάθε σπίτι και είναι η ιδανική επιλογή για home cinema και παιχνίδια. Για ρεαλιστικό παιχνίδι με δράση δίχως τέλος, οι LG OLED είναι μια πανίσχυρη μηχανή που βελτιώνει το gaming και προσφέρει την απόλυτη εμπειρία. Οι LG OLED, με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και νέες προσθήκες, απεικονίζουν καθαρά και ομαλά το παιχνίδι, κάνοντάς το ακόμα πιο διασκεδαστικό.

Προσκεκλημένοι της εκδήλωσης ήταν influencers από το χώρο της τεχνολογίας, της τηλεόρασης, της μόδας, της τέχνης και του lifestyle όπως και εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από τον χώρο του gaming έδωσαν το παρόν οι διάσημοι gamers, Γιάννης Ρούτης (@legitgaminggr) και o Κώστας Αδαμόπουλος (@w1ndz_official).

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής Δημήτρης Μακαλιάς, η fashion blogger Χρυσιάννα Ανδριοπούλου καθώς και διάσημοι αρχιτέκτονες, interior designers, fashion designers και καλλιτέχνες όπως η Σίσσυ Φειδά, ο Γεώργιος Καράμπελλας, ο Γιώργος Περρής, ο Ρένος Ρώτας, ο Γιάννης Στάνκογλου, ο Δημήτρης Μαστρόκαλος (MI-RŌ Designers), o Στέλιος Κουδουνάρης, ο Χάρης Γιακουμάτος, η Αντωνία Καούρη, η Γεωργία Αβασκαντήρα με τον σύζυγό της Γιώργο Χρανιώτη και πολλοί ακόμη.

Η έκθεση θα παραμείνει στον χώρο για διάστημα δύο μηνών, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά την LG OLED σειρά τηλεοράσεων, με το πρωτοποριακό minimal design και τη μοναδική ποιότητα εικόνας, που καλύπτουν όλο το φάσμα προτιμήσεων και εντυπωσιάζουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς.

[1] Η βάση Gallery υποστηρίζεται στα μοντέλα 65G2 και 55G2. ΔΕΝ περιλαμβάνεται βάση τηλεόρασης. Δεδομένου ότι αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για επίτοιχη τοποθέτηση, περιλαμβάνει ένα λεπτό βραχίονα επίτοιχης τοποθέτησης. Η βάση τηλεόρασης μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά.

Η περιστρεφόμενη βάση G2 γέρνει περίπου 4 μοίρες όταν εγκατασταθεί και πωλείται χωριστά.