Το ανανεωμένο PS Plus θα φέρει ακόμη και trophies σε παιχνίδια του πρώτου PlayStation!

Σημαντική προσθήκη για όσους μαζεύουν πόντους από τους τίτλους τους.

Το ανανεωμένο PS Plus (που έρχεται στις 22 Ιουνίου στην Ελλάδα) θα προσφέρει στους gamers (στο πιο ακριβό από τα τρία πακέτα) ακόμη και πρόσβαση σε τίτλους παλαιότερων κονσολών, όπως το PS1, το PS2, το PS3 και το PSP.

Το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως φαίνεται να έχουν προστεθεί σε αυτά τα παιχνίδια πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως τα trophies!

Την αποκάλυψη έκανε η Bend Studio, τη ομάδα που δούλεψε πάνω στην επιστροφή του Syphon Filter και σημειώνει πως το game θα προσφέρει και αυτό το χαρακτηριστικό.

Τα trophies «ξεκλειδώνονται» και εμφανίζονται στο προφίλ κάθε gamer όποτε πετυχαίνει κάποιο συγκεκριμένο στόχο ή κάποιο επίτευγμα με τη μορφή τροπαίου.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ένας παίκτης που παίζει πολύ, έχει και ένα προφίλ γεμάτο τρόπαια.

Incoming From Bend Studio:



Agency intel reports that Syphon Filter will include Trophies when it arrives on the all-new PlayStation Plus. pic.twitter.com/YVdMixZxBR