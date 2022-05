Το θρυλικό adventure Simon the Sorcerer επιστρέφει σε κονσόλες και υπολογιστές (vid)

Παίξτε ξανά με τον νεαρό μάγο σε νέες περιπέτειες.

Το Simon the Sorcerer είναι από τα πλέον θρυλικά adventures άλλων εποχών και επιστρέφει στο σήμερα σε κονσόλες και υπολογιστές.

Η Leonardo Interactive και η Smallthing Studios ανακοίνωσαν το Simon the Sorcerer Origins, ένα νέο point and click adventure που θα είναι prequel και θα κυκλοφορήσει το 2023 για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X/S.

Στόχος του είναι να δώσει απαντήσεις για τα όσα έζησαν οι παλαιότεροι παίκτες το 1993, αλλά και να γνωρίσει τη σειρά στο κοινό που ασχολείται τώρα με την ηλεκτρονική διασκέδαση.

Δείτε το πρώτο trailer του παιχνιδιού στη συνέχεια.