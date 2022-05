Με πολλαπλές επιλογές προσβασιμότητας θα κυκλοφορήσει το God of War Ragnarok (vid)

H Sony παρουσίασε όλες τις διευκολύνσεις για άτομα που το έχουν ανάγκη.

Το κομμάτι της προσβασιμότητας στα videogames απασχολεί τη βιομηχανία του gaming εδώ και αρκετά χρόνια και φαίνεται πως πλέον θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερους developers να προσφέρουν περισσότερες βοήθειες στους παίκτες που το έχουν ανάγκη.

Η Sony αποκάλυψε μέσω ενός νέου video τα όσα θα προσφέρει σε αυτό το επίπεδο για το God of War Ragnarok και φαίνεται πως θα κινηθεί αντίστοιχα με τα όσα είδαμε σε Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart και The Last of Us: Part II.

Οι παίκτες θα μπορούν λοιπόν να αλλάξουν τα πλήκτρα στο χειριστήριο, αλλά και να αλλάξουν το σύστημα μάχης ανάλογα με το πόσο εύκολα μπορούν να έχουν πρόσβασης στις κινήσεις που απαιτούνται.

Μάλιστα, εκπρόσωπος του PlayStation σημείωσε πως οι developers έχουν κρατήσει όλες τις επιλογές προσβασιμότητας του προηγούμενου God of War (που κυκλοφόρησε το 2018) και τις έχουν επεκτείνει στις 60! Μπορείτε να τις βρείτε όλες αναλυτικά στο PlayStation Blog.