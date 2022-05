Manowar, μέχρι να βγει ο ήλιος απ' τη δύση! (vid)

Δέκα έπη του heavy metal από μια μπάντα-σύμβολο που έρχεται στο Release Athens με σκοπό να «ισοπεδώσει» ξανά την Πλατεία Νερού

Την Tετάρτη 22 Ιουνίου 2022, οι βασιλιάδες του metal, Manowar, επιστρέφουν στο Release Athens!

Mια υπερπαραγωγή άνευ προηγουμένου, μια "killer" setlist γεμάτη αθάνατα κλασικά τραγούδια. Μαζί τους, οι σπουδαίοι Rotting Christ, σε μία αποκλειστική εμφάνιση στην Ελλάδα για το 2022 και οι Rhapsody of Fire!

Eλάχιστες μπάντες διατηρούν για 4 δεκαετίες έναν τόσο πιστό πυρήνα οπαδών. Από το εμβληματικό ντεμπούτο τους "Battle Hymns" το 1982, πέρασαν στα τρία επόμενα χρόνια στα αριστουργηματικά "Into Glory Ride" ( το καλύτερο epic metal άλμπουμ όλων των εποχών), "Hail To England" και "Sign Of The Hammer" (1984) εδραιώνοντας τη θέση στους στην κορυφή του epic metal και γενικότερα στην ιστορία της heavy μουσικής!

Επιλέξαμε με δυσκολία τα δέκα τραγούδια που χαρακτηρίζουν απόλυτα την πορεία τους. Οι «παλιοί» mαnowarriors ήδη ξέρετε, οι νέοι είναι καιρός να μάθετε!

"Secret Of Steel"

Album: "Into Glory Ride" (1983)

Αν αναζητείς το απόλυτη στον heavy metal ήχο, εδώ είσαι! Ο Eric Adams ήταν,είναι και θα παραμείνει για πολύ κόσμο, η κορυφαία heavy metal φωνή.

"March For Revenge"

Album: "Into Glory Ride" (1983)

Η συνθετική δεινότητα του Joey DeMaio φτάνει σε απάτητες κορυφές, ο τίτλος «βασιλιάδες» του metal τους ανήκει.

"Battle Hymns"

Album: "Battle Hymns" (1982)

Πόσες metal μπάντες ξέρετε να «συστήνονται» με τέτοιο ντεμπούτο; Το ομότιτλο τραγούδι παραμένει highlight σε κάθε συναυλία τους, παίρνεις αγκαλιά όποιον είναι δίπλα σου και τραγουδάς: “By moonlight we ride ten thousands side by side “

"Blood Οf My Enemies"

Album: "Hail To England" (1984)

Αν δεν έχεις τις γροθιές ψηλά όταν το ακούς live (ή και στο δωμάτιό σου) δεν αξίζει να λες πως είναι metalhead!

"Guyana (Cult Of The Damned) "

"Sign Of The Hammer" (1984)

To τραγούδι μιλά για την μαζική αυτοκτονία στην Jonestown της Guyana και από πολλούς οπαδούς της μπάντας θεωρείται η κορυφή τους!

“Black Wind, Fire And Steel”

Album: "Fighting The World​" (1987)

Μια απ’τις μεγάλες στιγμές των Manowar, το κλασικό πια “Black Wind, Fire and Steel” έκλεινε εντυπωσιακά τον πέμπτο δίσκο του γκρουπ, “Fighting The World”.

"Hail And Kill"

Album: "Kings Of Metal" (1988)

Αν πρέπει να διαλέξεις ένα τραγούδι να μην λείπει ΠΟΤΕ από setlist τους, είναι αυτό!

"Η𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝗲𝗲𝗹" Συγκλονιστικός Eric Adams, σε μια από τις καλύτερες power ballads του heavy metal!

“𝗚𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗹”

Album: "Into Glory Ride" (1983)

Το πρώτο επίσημο video clip των Manowar, γυρίστηκε το 1983. Το απόλυτο tribute στο heavy metal με ένα απ’τα πιο εθιστικά ρεφρέν που έγραψε η μπάντα.

"Dark Avenger"

Album: ‘’Battle Hymns” (1982)

O μέγας Orson Welles είναι στην αφήγηση. Θες κι άλλο;

και ένα τελευταίο από την Πλατεία Νερού το 2019! "Thor (The Powerhead) "

