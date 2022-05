«Θεικά» signature cocktails με θέα την Ακρόπολη

12 μοναδικές urban suites. 12 signature cocktails. 12 ξεχωριστά κρασιά. Ένα διαφορετικό speakeasy rooftop garden. Πού αλλού; Στο The Foundry Suites Athens Rooftop Garden

Ο ωραιότερος κήπος της Αθήνας, το δροσερό και σκιερό rooftop garden του The Foundry Suites Athens στου Ψυρρή, συνεχίζει και φέτος να κρατά τα σκήπτρα της πιο talk and walk of the town easygoing και απροσποίητης αθηναϊκής διασκέδασης.

Η αθηναϊκή αυλή των παιδικών μας χρόνων που βρίσκεται στην μοναδική αυτή ταράτσα με θέα στην Ακρόπολη και τον λόφο του Φιλοπάππου, συναντά φέτος το νέκταρ και την αμβροσία των Ολύμπιων θεών και τα καλοκαιρινά μας βράδια αποκτούν θεϊκή σαγήνη με ξελογιαστικά cocktails, φρέσκες πίτσες, κρασιά και μπύρες από ‘Ελληνες παραγωγούς...

H Αναστασία Τριανταφυλλίδη -γνωστή ήδη από τη θητεία της πίσω από τις ηχηρές μπάρες των Noel, Zurbaran Athens, Frater and Soror και Odori-, αναδεικνύει μοναδικά, και φέτος, τα φρέσκα μυρωδικά, φρούτα και μπαχαρικά της ελληνικής γης και της Μεσογείου σε 12 cocktails εμπνευσμένα από το ελληνικό δωδεκάθεο. Πικάντικη τεκίλα με κολοκυθάκι και ντομάτα στον «Ήφαιστο», ρούμι με κακάο και βερίκοκα στην «Αφροδίτη», μπέρμπον με κεράσι, μαύρη σοκολάτα και μπαχαρικά στον «Άρη», λευκό βερμούτ με καρύδα και μπανάνα στην «Άρτεμη».

Την ίδια ώρα ο chef Δημήτρης Πελέκης εκπλήσσει και πάλι συνθέτοντας απρόσμενα υλικά στις φρέσκες Neapolitan style πίτσες του, που φτιάχνονται live μπροστά μας. Αναζητήστε τις εκτός μενού πίτσες, όπως την ιδιαίτερη Καρμπονάρα, με παστό κρόκο αυγού και crispy bacοn, την πίτσα με ντομάτα Σαν Μαρτσάνο, καυτερό μέλι και μοτσαρέλα ή την πίτσα με φρέσκια μαύρη καλοκαιρινή τρούφα από τη Δράμα.

Τις συνοδεύουμε με μπύρες από ελληνικά microbreweries ή με ένα από τα 12 κρασιά Ελλήνων παραγωγών της ανανεωμένης λίστας που περιλαμβάνει πλέον και κρασιά φυσικής οινοποίησης και βιοδυναμικής καλλιέργειας.

Ζουμερά σαγκουίνια, δροσερό καρπούζι και λεπτεπίλεπτο ροδάκινο, καυτερό μέλι, μαστίχα, ντομάτα, ελιές και θυμάρι, φρέσκια μαύρη τρούφα... Τα βράδια του καλοκαιριού μας γεμίζουν από νοσταλγικά και φρέσκα αρώματα και γεύσεις στο speakeasy roofgarden του The Foundry Suites Athens. Εις υγείαν των Θεών!

Λίγα Λόγια για το The Foundry Suites Athens

Εκλεκτικό και ταυτόχρονα λειτουργικό και φιλόξενο, το THE FOUNDRY Urban Luxury Suites συνθέτει την αθηναϊκή ιστορία, τον βιοτεχνικό χαρακτήρα της συνοικίας του Ψυρρή, και τα υλικά του ελληνικού τοπίου, όπως μάρμαρο και πέτρα, με την σύγχρονη αρχιτεκτονική και το design.

Σχεδιασμένο από τους αρχιτέκτονες Μιλτιάδη Πορτοκάλη και Έφη Μαλανδράκη το boutique ξενοδοχείο των 12 διαμερισμάτων, ένα κτήριο του 1930 σε ένα ήσυχο αδιέξοδο της οδού Σαρρή που παλαιότερα λειτουργούσε ως στοιχειοχυτήριο, διατηρεί τον μοναδικό του χαρακτήρα ως σύμβολο της εξάπλωσης της Αθηναϊκής βιομηχανίας στις αρχές του 20ου αιώνα και αναδεικνύει τα ξεχωριστά αρχιτεκτονικά του στοιχεία, όπως ο άπλετος φωτισμός και τα ταβάνια από βυζαντινά τούβλα.

Τα 12 αυτόνομα διαμερίσματα και οι κοινόχρηστοι χώροι διακοσμήθηκαν με αναφορές στην αισθητική του μεσοπολεμικού μοντερνισμού: Αυθεντικά vintage έπιπλα, φυσικά υλικά όπως δρυς και ελληνικό μάρμαρο, ταπετσαρίες με boho αναφορές και χειροποίητα φωτιστικά.

Ένας μοναδικός διάλογος σύγχρονης πολυτέλειας με το βιομηχανικο παρελθόν του κτηρίου, που ωθεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει σταδιακά την ταυτότητα της πόλης.