Εντυπωσίασε η Αμάντα Γεωργιάδη στον τελικό της Eurovision (vid)

Η Αμάντα, απέσπασε το χειροκρότημα και γέμισε με προσδοκίες για ένα καλό πλασάρισμα της Ελλάδας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Μαγνήτισε η Αμάντα Γεωργιάδη στον τελικό της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το Die Together. Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική και ταυτόχρονα δυναμική μπαλάντα, που αφηγείται μια ιστορία αγάπης, σαν ένα όνειρο σε μπλε φόντο!

Η Αμάντα, με την απλή πλην όμως «πληθωρική» της εμφάνιση, απέσπασε το χειροκρότημα και γέμισε με προσδοκίες για ένα καλό πλασάρισμα της Ελλάδας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Η Αμάντα βγήκε 17η στη σειρά μετά από το Βέλγιο και πριν από την Ισλανδία.

Check out how many people tweeted along to Greece's stunning performance! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/x2qOX8mY6s