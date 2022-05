NASA και Boeing θα πραγματοποιήσουν δοκιμαστική μη επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Πρόκειται για τη δεύτερη δοκιμαστική μη επανδρωμένη αποστολή του διαστημικού σκάφους CST-100 Starliner της Boeing σε συνεργασία με τη NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) και η Boeing σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη τη δοκιμαστική μη επανδρωμένη αποστολή Orbital Flight Test-2 (OTF-2) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Το Starliner θα εκτοξευτεί με έναν πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε η NASA την Παρασκευή (15/5).

