Ανακοινώθηκε το Google Pixel 6A, μαζί με μια πρώτη ματιά στα Google Pixel 7 (vids)

Προσιτό τηλέφωνο για να βοηθήσει τη Google να αυξήσει τα μερίδιά της.

H Google ανακοίνωσε επίσημα το νέο της Pixel smartphone, το Google Pixel 6A με τιμή από τα 449 δολάρια και νέο σχεδιασμό. Η κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 28 Ιουλίου και φέρει δύο χρώματα στο κυρίως σώμα.

Η OLED οθόνη του έχει ελαφρώς μικρότερη διαγώνιο από το Google Pixel 6, καθώς κινείται στις 6.1 ίντσες και υποστηρίζει ανανέωση στα 60Hz.

Ο βασικός αισθητήρας στο πίσω μέρος είναι στα 12MP με οπτικό σταθεροποιητή, ενώ υπάρχει ακόμη ένας ultrawide στα 12MP και μια 8MP selfie camera.

Η μπαταρία του τηλεφώνου είναι μικρότερη (στα 4400mAh) και η Google ισχυρίζεται πως μπορεί να λειτουργήσει τη συσκευή για 3 μέρες με το Extreme Battery Saver mode. Θα κυκλοφορήσει σε μία έκδοση με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο και θα υποστηρίζει σύνδεση σε δίκτυα 5G.

Η Google δεν έμεινε εκεί όμως στα smartphones, αφού αποκάλυψε εν μέρει και τα επόμενα τηλέφωνά της, τα Google Pixel 7 και Google Pixel 7 Pro. Οι δύο συσκευές θα κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά με Tensor chipset και Android 13. Θα διατηρήσουν το οριζόντιο τμήμα στο πίσω μέρος για τα των καμερών και θα έχουν ένα νέο design που θα τα κάνει πιο σύγχρονα.

