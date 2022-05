Επίσημο: Η σειρά videogames FIFA μετονομάζεται σε EA Sports FC (vid)

Τέλος και επίσημα η αναφορά της FIFA στον τίτλο των games.

Το είπε και το έκανε η EA, αφού ανακοίνωσε επίσημα πως η σειρά FIFA μετονομάζεται σε EA Sports FC μετά και την κυκλοφορία του FIFA 22.

Η συνεργασία ανάμεσα σε EA Sports και FIFA λήγει (μετά από 30 χρόνια) τον φετινό Νοέμβριο και έτσι το νεότερο παιχνίδι θα είναι το τελευταίο που θα φέρει στον τίτλο του το όνομα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η επίσημη αλλαγή ονόματος της σειράς θα γίνει τον Ιούλιο του 2023, όταν δηλαδή θα έχει κλείσει ο κύκλος προώθησης του FIFA 22 και θα ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία για το επόμενο παιχνίδι της σειράς.

