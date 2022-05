Έρχεται το τέλος του ορίου για τους 160 χαρακτήρες στο Twitter;

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως εξετάζει -υπό συνθήκες- το Twitter αυτήν την περίοδο.

To Twitter απασχολεί ιδιαίτερα την αγορά της τεχνολογίας τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εξαγοράς του από τον Έλον Μασκ, αλλά φαίνεται πως η πλατφόρμα θα προχωρήσει ασχέτως αλλαγής ιδιοκτησίας σε σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με αναφορές που γίνονται σε αμερικανικά ΜΜΕ, το Twitter σχεδιάζει να τερματίσει τον περιορισμό των 160 χαρακτήρων σε κάθε τιτίβισμα, δηλαδή το πιο γνωστό του χαρακτηριστικό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Engadget, ετοιμάζεται μια νέα λειτουργία που θα επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν ένα μεγάλο κείμενο στη λογική άρθρου, για όσους θέλουν να αναπτύξουν τη σκέψη τους χωρίς όρια.

Την αλλαγή αυτή εντόπισε η ερευνήτρια Μαντσουν Γουόνγκ, η οποία μάλιστα δημοσίευσε και κάποιές εικόνες από αυτό το νέο χαρακτηριστικό που αναμένεται να ονομάζεται είτε Twitter Article είτε Twitter Note και θα επιτρέπει και την ενσωμάτωση έως και 4 φωτογραφιών σε κάθε τέτοια -μεγάλης έκτασης- ανάρτηση.

Προς το παρόν πάντως δεν έχει ξεκαθαριστεί αν μιλάμε για ένα χαρακτηριστικό που θα προσφερθεί σε όλους ή μόνο στους συνδρομητές του Twitter Blue.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter



Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz