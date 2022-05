Η ζακέτα του Ζελένσκι πουλήθηκε πάνω από 100.000 ευρώ σε δημοπρασία

Τα χρήματα από την περίφημη ζακέτα του Ουκρανού προέδρου θα διατεθούν για τον επανεξοπλισμό ιατρικού κέντρου παιδιών της χώρας.

Η ζακέτα με την οποία εμφανίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο, με το ποσό να ξεπερνάει τα 100.000 ευρώ.

Η δημοπρασία διοργανώθηκε από την ουκρανική πρεσβεία στο Λονδίνο. Εκτός από την ζακέτα του Ζελένσκι πωλήθηκαν και άλλα αντικείμενα, όπως παιχνίδια που δώρισε η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για τον επανεξοπλισμό ειδικού ιατρικού κέντρου για παιδιά, στη δυτική Ουκρανία.

There was one and only @ZelenskyyUa fleece among the lots. It was sold for £90k pic.twitter.com/Rmxmhp1aeg