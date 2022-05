Iron Maiden - 30 YEARS «Fear Of The Dark»

Το ένατο επίσημο album των Iron Maiden, κυκλοφόρησε στις 11 Μαΐου του 1992 κι έκτοτε το Fear of the Dark έχει γίνει ένας εμβληματικός δίσκος που αποθεώνουν εκατομμύρια μουσικόφιλοι σε όλο τον πλανήτη.

Σε λίγες μέρες το Fear of the Dark των Iron Maiden γίνεται 30 ετών και πρόκειται αναμφίβολα για τον δίσκο που κράτησε ζωντανό το Heavy metal στα 90s και επαναπροσδιόρισε τον σκληρό ήχο γενικότερα.

Το ένατο επίσημο album των Iron Maiden, κυκλοφόρησε στις 11 Μαΐου του 1992 κι έκτοτε το Fear of the Dark έχει γίνει ένας εμβληματικός δίσκος που αποθεώνουν εκατομμύρια μουσικόφιλοι σε όλο τον πλανήτη.

Ανάμεσά τους φυσικά υπάρχουν και χιλιάδες οπαδοί σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι ανυπομονούν για τη μυθική εμφάνιση των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 16 Ιουλίου στο πιο εντυπωσιακό show που έχουμε δει ποτέ στη χώρα μας.

Μετρώντας τις μέρες για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς, διαβάζουμε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα trivia σχετικά με το Fear of the Dark που ακόμη και σήμερα συγκινεί στο άκουσμά του!

Tο Fear of the Dark είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ των Iron Maiden και κυκλοφόρησε στις 11 Μαΐου του 1992.



Είναι το τελευταίο άλμπουμ των Iron Maiden με τον Bruce Dickinson, μέχρι την επιστροφή του μαζί με τον Adrian Smith το 1999.



Ήταν επίσης το πρώτο άλμπουμ παραγωγής Steve Harris και η τελευταία συνεργασία με τον γνωστό παραγωγό Martin Birch.



Σύμφωνα με τον βιογράφο του συγκροτήματος, Μικ Γουόλ, το εξώφυλλο του άλμπουμ Fear of the Dark απεικονίζει τη μασκότ τους, τον Έντι, «ως μία μορφή δέντρου με τα χαρακτηριστικά του γνωστού χαρακτήρα, Nosferatu, να κοιτάζει προς το φεγγάρι».



Ήταν το πρώτο του άλμπουμ που δεν σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Derek Riggs, οι προτάσεις του οποίου απορρίφθηκαν για εκείνες του Melvyn Grant.



Σύμφωνα με τον μάνατζερ των Iron Maiden, Rod Smallwood, το συγκρότημα αποφάσισε να αλλάξει τον σχεδιαστή του artwork καθώς όπως είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά: "Θέλαμε να αναβαθμίσουμε τον Eddie για τη δεκαετία του '90. Θέλαμε να τον πάρουμε από ένα είδος πλάσμα τρόμου στα κόμικ και να τον μετατρέψουμε σε κάτι μεγαλύτερο, πιο απειλητικό».



Το Fear of the Dark έγινε το τρίτο άλμπουμ των Iron Maiden που έφτασε στην κορυφή του UK Albums Chart.



Οι στίχοι του τραγουδιού “Fear of the Dark” μιλούν για την ιστορία ενός ανθρώπου που πάντα φοβόταν έντονα το σκοτάδι. Θυμάται πολλές στιγμές που έχει περπατήσει μόνος του και αναπολεί την αίσθηση ότι τον ακολουθούσαν ενώ περπατούσε τη νύχτα.



Το Afraid To Shoot Strangers είναι ένα κομμάτι με αντιπολεμικό χαρακτήρα και στο πώς οι κυβερνήσεις και οι στρατηγοί χρησιμοποιούν τους στρατιώτες ως πιόνια όταν δεν θέλουν πραγματικά να σκοτώσουν κανέναν.



Το Fear of The Dark θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα άλμπουμ με έντονες αντιθέσεις. Το Wasting Love είναι μια από τις λίγες μπαλάντες των Iron Maiden ενώ το Be Quick Or Be Dead είναι το μοναδικό τραγούδι του συγκροτήματος με έντονα Speed Metal χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες για την προπώληση της μεγαλειώδους συναυλιακής επιστροφής των Iron Maiden το Σάββατο 16 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο:



H ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων διεξάγεται μέσω του www.ticketmaster.gr

Όποιος επιθυμεί να αγοράσει το συλλεκτικό hard copy εισιτήριο του (Standing A σε διακεκριμένο χώρο μπροστά στη σκηνή, Standing B για το υπόλοιπο της αρένας) για το συναυλιακό υπερθέαμα των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, τότε μπορεί να επισκεφθεί κάποιο από τα ακόλουθα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Φυσικά σημεία προπώλησης σε όλη την Ελλάδα

Αθήνα:

Reload Stores (Ακαδημίας 81, τηλ. 2103801464)

Monsterville ( Αγίας Ειρήνης 13, τηλ. 210364 8180)

Θεσσαλονίκη:

Πολυχώρος WE (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρηγορίου Λαμπράκη, τηλ.: 231 028 4700)

Ιωάννινα:

Rock Indian Café (Ανεξαρτησίας 14, τηλ.: 2651 073190)

Λάρισα:

Snuff (Παπασταύρου 4, τηλ.: 2410258618)

Βόλος:

Μουσικός Οίκος Κεχαΐδης (Κουταρέλια 29 με Δημητριάδος τηλ.: 2421 037891)

Χαλκίδα:

Γαλατικό Χωριό BeerHall (Μητροπολίτου Βασιλείου 58 τηλ.: 2221 083556)

Πάτρα:

Joe Records (Καραϊσκάκη 134, τηλ.: 261 062 0673)

Κρήτη:

Monsterville - Χανιά ( Ποτιέ 17, τηλ. 2821041276)

Monsterville - Ηράκλειο ( Οδός 1866 - 55 Ηράκλειο, τηλ. 2810 227033 )

Περισσότερες πληροφορίες

[email protected]