Πανικός στην Αβάνα της Κούβας: Ισχυρή έκρηξη στο ξενοδοχείο «Saratoga»

Το ξενοδοχείο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς και μερικά από τα κτίρια δίπλα του, έχουν χτυπηθεί επίσης από την έκρηξη.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Saratoga στο κέντρο της πρωτεύουσας της Κούβας.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, φλόγες και καπνοί υψώνονται από το ξενοδοχείο στην Αβάνα. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

«Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη στην Παλιά Αβάνα στο ξενοδοχείο Saratoga κοντά στο Καπιτώλιο. Ασθενοφόρα και αστυνομία αναπτύσσονται στην περιοχή», έγραψε το @Cuba_Libre, ενώ ένας άλλος δημοσίευσε: «Πριν από λίγο σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga στην Αβάνα. Τα κτίρια για πολλά τετράγωνα τριγύρω σείστηκαν».

