«Βροχή» από μπουνίδια σε πτήση Μάντσεστερ-Άμστερνταμ: «Όλα ξεκίνησαν από ένα ρατσιστικό σχόλιο» (vids)

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο.

Το «έλα να δεις» έγινε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ της Βρετανίας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, με μία παρέα επιβατών να γρονθοκοπεί έναν άλλον συνταξιδιώτη τους και στο τέλος να συλλαμβάνονται έξι Βρετανοί.

Οι άλλοι επιβάτες έμειναν άναυδοι μπροστά στο άγριο σκηνικό, ενώ ως είθισται, κάποιοι έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραφαν τις στιγμές, την ώρα που ένας άντρας από το πλήρωμα της εταιρείας KLM προσπαθούσε να τους χωρίσει.

Η παρέα όρμηξε στον επιβάτη και άρχισε να του «κατεβάζει« μπουνιές, με μια γυναίκα να φωνάζει «φτάνει» και έναν άλλον άντρα να λέει «για το Θεό, είμαστε σε αεροπλάνο».

Six passengers arrested after brawl erupts on board KLM flight between Manchester and Amsterdam. 📹 MayaWilkinsonx pic.twitter.com/uqx2AFbzPa

Κάποια στιγμή το πλήρωμα κατάφερε να τους χωρίσει και όπως έγινε γνωστό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι Βρετανών.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως όλα ξεκίνησαν από ένα ρατσιστικό σχόλιο, την ώρα που προσπαθούσαν να πάρουν τις αποσκευές τους από το ράφι, πάνω από τα καθίσματα.

Ένας εκπρόσωπος της KLM είπε: «Σήμερα είχαμε μερικούς απείθαρχους επιβάτες στην πτήση μας KLM 1070 από το Μάντσεστερ στο Άμστερνταμ. Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα καμπίνας έβαλαν τέλος σε έναν καυγά μεταξύ δύο ομάδων επιβατών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Schiphol».

Another video - different angle - unruly passengers 🥊 fighting onboard @KLM flight from Manchester to Amsterdam. Dutch military police arrested 6 men from UK. One of them got slightly injured 🥊 pic.twitter.com/T2wsZJAlS4