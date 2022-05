Συλλεκτικά Xbox Series S για το Star Wars δημιούργησε και χαρίζει η Microsoft

Μπορείτε να τα κάνετε δικά σας με έναν απλό τρόπο μέσω του Twitter.

Οι εορτασμοί για την Star Wars Day συνεχίζονται και η Microsoft συμμετέχει με μία σειρά από 12 custom made κονσόλες Xbox Series S.

Κάθε μία από αυτές έχει δημιουργηθεί στα χρώματα και τα σχέδια ενός γνωστού ήρωα που συμπεριλαμβάνεται στο πρόσφατο LEGO Star Wars videogame.

Η λίστα περιλαμβάνει αναλυτικά τους εξής ήρωες: BB-8, Boba Fett, Chewbacca, Darth Maul, Darth Vader, Finn, Kylo Ren, Luke Skywalker, R2-D2, Rey, Stormtrooper και Yoda και κάθε κονσόλα συνοδεύεται και από ένα χειριστήριο αντίστοιχου σχεδιασμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να τα διεκδικήσουν δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν κάποια απλά βήματα που θα βρουν στο παρακάτω tweet.

May the Force be with you.



Follow and RT with #LegoStarWarsXboxSweepstakes and #Maythe4th for a chance to win 1 of 12 LEGO Star Wars Xbox Series S Custom Console and Controllers.



Age 18+. Ends 5/31/22. Rules: https://t.co/t5NJGuwaJt pic.twitter.com/QIrpmvC0hE