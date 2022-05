Η κάμερα της Google Maps εμφάνισε τον γείτονά τους σαν διάσημο σούπερ ήρωα της Marvel

Μερικές φορές οι εικόνες δεν είναι έτσι όπως φαίνονται.

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που οι κάμερες της Google Street View έχουν απαθανατίσει ανθρώπους να κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να πιάσει σκηνές που φαίνονται εξωπραγματικές.

Όπως για παράδειγμα συνέβη στην Αγγλία με ένα άντρα, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί την στιγμή που πετάει τα σκουπίδια στους κάδους έξω από το σπίτι του, φορώντας ένα μεγάλο δερμάτινο γάντι.

Ο άντρας με το όνομα Marshal Julius στο Twitter μοιράστηκε την φωτογραφία του, λέγοντας ότι αγνοούσε την ύπαρξή της, μέχρι που ο γείτονάς του τον επισκέφτηκε μαζί με τον γιο του, καθώς του θύμιζε τον Thanos, τον σούπερ ήρωα της Marvel.

Πρόκειται για τον θεόρατο Τιτάνα της φυλής των Eternals, ο οποίος είναι από τις πιο μισητές φιγούρες της Marvel. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη θάνατος και ο μοναδικός σκοπός του είναι να καταστρέψει το σύμπαν.

«Ο γείτονάς μου με επισκέφτηκε με τον γιο του. Ήθελε να με γνωρίσει καθώς στο σπίτι τους είμαι ο διάσημος Thanos της Google Maps. Αποδείχθηκε ότι με τράβηξε το Street View πριν από μερικά χρόνια!», έγραψε ο ήρωας της ιστορίας.

My neighbour popped round with his son. He wanted to meet me as, at least in their house, I'm the "Famous Google Maps Thanos Guy". Turns out I was snapped on Street View a few years ago! 🤓 pic.twitter.com/REzOxkaaWP