To Miami International Autodrome μέσα από νέο trailer του F1 22 videogame και ο Leclerc στο εξώφυλλο

Η EA προσφέρει μια έξτρα ματιά στο παιχνίδι ενόψει του νέου Grand Prix της F1.

Electronic Arts και Codemasters δημοσίευσαν ένα νέο trailer για το F1 22 videogame, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά την πίστα Miami International Autodrome.

Όπως σημειώνεται και στο σχετικό υλικό, η πίστα χαρακτηρίζεται από 19 στροφές και 3 ζώνες DRS, αλλά και πολλά σημεία για προσπέρασμα.

Το F1 22 είναι η νεότερη έκδοση του επίσημου τίτλου του πρωταθλήματος και θα προσφέρει όλες τις νέες ομάδες, το νέο καλεντάρι και τους οδηγούς των επίσημων ομάδων. Από αυτά που περιμένουμε περισσότερο είναι το ανανεωμένο MyTeam career mode, οι αγώνες split screen και το multiplayer, αλλά και οι επιδόσεις στο PC και τις κονσόλες νέας γενιάς.

To F1 22 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου 2022 και όσοι κάνουν προ-παραγγελία έως και τις 16 Μαΐου θα αποκτήσουν δωρεάν ένα πακέτο περιεχομένου για την πίστα του Miami.

Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως στη βασική έκδοση του παιχνιδιού βρίσκεται στο κέντρο ο Charles Leclerc, ενώ στο πλευρό του βρίσκουμε τους Lando Norris και George Russell. Οι δύο περσινοί διεκδικητές του τίτλου, Lewis Hamilton και Max Verstappen, μαζί με τους Fernando Alonso και Sebastian Vettel θα βρίσκονται στο εξώφυλλο της ειδικής Champions Edition.

