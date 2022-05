Ο απίθανος λόγος που κάποιες τεκίλες έχουν καπάκι-σομπρέρο

Το καπάκι-καπέλο σε κάποια μπουκάλια τεκίλας είναι διακοσμητικό τελικά; Υπάρχει απάντηση, την οποία ήξεραν ελάχιστοι...

Είτε την λατρεύετε είτε την μισείτε, η τεκίλα (λευκή ή κίτρινη) είναι στις πρώτες επιλογές για σφηνάκια και κοκτέιλ.

Συνήθως συνοδεύεται από μια πρέζα αλάτι, αλλά και ένα κομμάτι λεμόνι.

Ωστόσο, κάποια μπουκάλια τεκίλας όπως π.χ. η Sierra, έχουν για καπάκι ένα μεξικάνικο καπέλο.

Οι περισσότεροι πιστεύουν πως είναι απλώς διακοσμητικό, ώστε να φανεί η προέλευσή της. Όμως, αυτό τελικά είναι μύθος...

Ένας χρήστης του twitter άλλαξε τις... ζωές πολλών ανθρώπων όταν έκανε μια ανάρτηση στην οποία αποκάλυψε πως το καπάκι-καπέλο δεν βρίσκεται τυχαία σε κάποια μπουκάλια, ούτε είναι διακοσμητικό.

Συγκεκριμένα, χρησιμεύει για να βάλει κάποιος αλάτι γύρω από το χείλος του ποτηριού του και όχι στο χέρι του, ώστε να πιει το σφηνάκι. Να γίνει δηλαδή το ποτήρι, όπως εκείνο της Margarita, το οποίο είναι ένα κοκτέιλ με βάση την τεκίλα, αν και σε μεγαλύτερο μέγεθος και όχι σε σφηνάκι.

Ο χρήστης του Twitter έχει αναρτήσει μια εικόνα, στην οποία δείχνει να έχει τοποθετηθεί αλάτι στο μικρό χείλος του καπέλου της τεκίλα, στο οποίο είχε βυθιστεί ένα ποτήρι σφηνάκι.

Μάλιστα στην ανάρτηση γράφει: «Έφτασα τόσων χρονών για να συνειδητοποιήσω ότι το σομπρέρο πάνω από το μπουκάλι της τεκίλα ήταν για να αλατίσεις το ποτήρι σου».

I was today years old when I realised the sombrero on top of the bottle of tequila was so you could salt your glass pic.twitter.com/VlOCxx9t4V