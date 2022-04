Λίγο πριν ο αστυνομικός της Νέας Υόρκης του περάσει χειροπέδες κατάφερε να αποδράσει με κινηματογραφικό τρόπο (vid)

Τον σταμάτησαν αστυνομικοί της Νέας Υόρκης υπό την απειλή όπλων, αλλά αυτό δεν εμπόδισε να τραπεί σε φυγή.

Με κινηματογραφικό τρόπο κατάφερε ένας άνδρας στις ΗΠΑ να ξεφύγει από αστυνομικό, ο οποίος ετοιμαζόταν να του περάσει χειροπέδες. Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη (27/4) κοντά στο Central Park του Μανχάταν.

Τρεις αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια πλησιάζουν ένα κόκκινο Toyota και φωνάζουν στους επιβαίνοντες να βγουν έξω από το όχημα. «Δείξε μου τα χέρια σου. Βγες από το αυτοκίνητο», φωνάζουν οι αστυνομικοί, με τον οδηγό να βγαίνει πρώτος και να πηγαίνει με τον ένα αστυνόμο προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Εκεί ο αστυνομικός προσπαθεί να του περάσει χειροπέδες, όμως ο οδηγός με μια κίνηση γυρίζει, τον σπρώχνει και το βάζει στα πόδια, χωρίς να κοιτάξει πίσω του. Εκείνη την ώρα οι άλλοι δύο αστυνομικοί βγάζουν έναν ακόμα άνδρα από τη θέση του συνοδηγού, ενώ στο πίσω κάθισμα υπήρχε και μια γυναίκα.

Οι τρεις αστυνομικοί όπως φαίνεται στο βίντεο δεν κυνήγησαν τον δράστη, ο οποίος πάντως, λίγο αργότερα συνελήφθη.

‘SHOW ME YOUR HANDS’: Chaos ensues as police stop driver at gunpoint, try to handcuff him. https://t.co/VRCMzojtnJ pic.twitter.com/R4YrfFcsrE