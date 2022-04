Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες: Το FIFA 22 δωρεάν τον Μάιο σε PS4 και PS5 (vid)

Μέσω της υπηρεσίας PS Plus, οι παίκτες θα μπορούν να το απολαύσουν χωρίς έξτρα χρέωση.

Μετά τη σχετική διαρροή των τελευταίων ημερών, η Sony επιβεβαίωσε πως το FIFA 22 θα δοθεί δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus.

Συγκεκριμένα, η ιαπωνική εταιρεία θα προσφέρει το παιχνίδι χωρίς έξτρα χρέωση (πέραν της συνδρομής δηλαδή) τόσο για το PS4, όσο και για το PS5.

Ο τίτλος θα είναι διαθέσιμος από τις 3 Μαϊου μαζί με τα Tribes of Midgard (PS4 και PS5) και Curse of the Dead Gods (PS4).

Μέχρι και τις 2 του επόμενου μήνα θα υπάρχουν διαθέσιμα τα παιχνίδια Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire και Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated, ενώ από τις 22 Ιουνίου υπενθυμίζεται πως έρχεται στην Ελλάδα και η νέα μορφή του PS Plus με τα τρία διαφορετικά επίπεδα που θα προσφέρει πολλούς τίτλους από όλες τις γενιές κονσολών.