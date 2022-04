Ο Ίλον Μασκ θέλει να αγοράσει και την Coca-Cola για να «βάλει πίσω την κοκαΐνη»

Μετά την συμφωνημένη απόκτηση του Twitter, ο Ίλον Μασκ έθεσε το νέο επιχειρηματικό του στόχο.

Μπορεί ο ντόρος από την συμφωνημένη εξαγορά του Twitter να μην έχει κοπάσει ακόμα, όμως ο Ίλον Μασκ, πρόλαβε να θέσει το νέο επιχειρηματικό του στόχο. Αυτός, δεν είναι άλλος από την απόκτηση της Coca-Cola.

Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε με ανάρτησή του, ο ιδιοκτήτης της Tesla, συμπληρώνοντας όμως και τον λόγο που θέλει να προχωρήσει σε αυτή την κίνησή του, ο οποίος είναι να επιστρέψει η κοκαΐνη σε αυτή.

«Θα αγοράσω την Coca-Cola για να βάλω ξανά την κοκαΐνη μέσα της», έγραψε χαρακτηριστικά, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις, καθώς μπορεί να κατάφερε να συγκεντρώσει 2,1 εκατομμύρια likes, ωστόσο σε πολλά από τα σχόλια τον... κράζουν.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in