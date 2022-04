Ο πατέρας της χρονιάς: Έπιασε τη μπάλα του μπέιζμπολ ενώ τάιζε το παιδί του με μπιμπερό (vid)

Στο ένα χέρι το μωρό και το μπιμπερό και στο άλλο τη μπάλα του μπέιζμπολ.

Ένα απίθανο «πιάσιμο» έκανε ένας πατέρας στις εξέδρες του γηπέδου μπέιζμπολ των Cincinnati Reds, αφήνοντας άναυδους τους θεατές και όσους το παρακολουθούσαν από την τηλεόραση.

Την ώρα που χτυπήθηκε η μπάλα με το μπαστούνι, στο ματς των Reds με τους San Diego Padres, αυτή πήγε στην εξέδρα, με έναν πατέρα να ταΐζει εκείνη τη στιγμή το παιδί του με το μπιμπερό.

Catching a foul ball while bottle-feeding the baby... just dad things. pic.twitter.com/tTXL0oDquu