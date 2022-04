H αδιανόητη περιουσία της Κιμ Καρντάσιαν που ξεπερνά το 1 δισ. (vid)

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει μια αμύθητη περιουσία που περιλαμβάνει επαύλεις, επιχειρήσεις και ειδικά τζετ.

Πρόκειται για μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο. Η Κιμ Καρντάσιαν έχει καταφέρει στα 41 της χρόνια να χτίσει μια τεράστια αυτοκρατορία, η οποία εκτιμάται ότι φτάνει τα 1,4 δισ. δολάρια.

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας κατάφερε να μπει για πρώτη φορά το 2021, στην λίστα του Forbes με τους μεγιστάνες του κόσμου, με την περιουσία της να ξεπερνάει το 1 δισ. δολάρια.

Ο εκτιμώμενος ετήσιος μισθός της κυμαίνεται μεταξύ 50-80 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth. Μέχρι τα τέλη του 2021, έχει γίνει γνωστό ότι ηγείτο σε πολλές επιχειρήσεις. Επίσης, της ανήκουν μια σειρά καλλυντικών, μια εταιρεία ρούχων, παιχνίδια για κινητά και πολλές επαύλεις. Στα έσοδά της περιλαμβάνονται οι χορηγίες στο Instagram. Οι επιχειρήσεις ωστόσο, που την εκτόξευσαν είναι η Skims και η KKW Beauty.

Το παιχνίδι για κινητά τηλέφωνα

To 2014, η Κιμ συνεργάστηκε με ένα προγραμματιστή παιχνιδιών κινητών τηλεφώνων για να δημιουργήσει το Kim Kardashian: Hollywood. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι ο χρήστης να αντικατοπτρίσει τον τρόπο ζωής της Κιμ. Ενώ η εφαρμογή είναι δωρεάν, οι χρήστες μπορούν να ξοδέψουν χρήματα για να διαμορφώσουν τα είδωλά τους και να αγοράσουν εικονικά αγαθά.

Αυτό το παιχνίδι για κινητά ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο όταν πρωτοκυκλοφόρησε, ωστόσο συνεχίζει να ενισχύει το εισόδημα της Καρντάσιαν από λήψεις που αποφέρουν έσοδα 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το CNW. Ο ιστότοπος ανέφερε επίσης, ότι το παιχνίδι κατέβηκε περισσότερες από 60 εκατομμύρια φορές, με το 28% αυτών των κερδών να πηγαίνουν κατευθείαν στην Κιμ.

Καλλυντικά και εσώρουχα

Η Κιμ λάνσαρε το KKW Beauty τον Ιούνιο του 2017 με μια απλή συλλογή καλλυντικών. Λίγο μετά το ξεπούλημα, επεκτάθηκε στο μακιγιάζ και το άρωμα. Τον Ιούνιο του 2020, η Κιμ πούλησε ένα μερίδιο 20% της KKW Beauty για 200 εκατομμύρια δολάρια, αποτιμώντας την επιχείρηση σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια μετά τον γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. Το CNW υπολόγισε ότι η καθαρή περιουσία της Κιμ αυξήθηκε κατά 900 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε αυτήν την εταιρεία.

Το 2019 κυκλοφόρησε τα εσώρουχα Skims. Αφού συγκέντρωσε 240 εκατομμύρια δολάρια από τη χρηματοδότησή της τον Ιανουάριο, η Skims αξίζει τώρα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με την Κιμ να κατέχει το 35%, σύμφωνα με το CNW.

Κέρδη από ριάλιτι

Πολύ πριν τα παραπάνω επιχειρηματικά της βήματα, η Καρντάσιαν είχε βγάλει αρκετά χρήματα από ριάλιτι. Το «Keeping Up With The Kardashians» (KUWK) προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2007 και στην αρχή της σειράς, η Κιμ έβγαζε 15.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Μέχρι το τέλος των εξαιρετικά δημοφιλών 20 σεζόν της σειράς, έβγαζε 500.000 δολάρια ανά επεισόδιο, σύμφωνα με το CNW. Το 2015, ανέφερε επίσης ότι κέρδισε 53 εκατομμύρια δολάρια από το KUWK και άλλες επιχειρήσεις, καθιστώντας την την πιο ακριβοπληρωμένη διασημότητα στον κόσμο εκείνη τη χρονιά.

Έσοδα από τον γάμο της και το Instagram

Η Κιμ κέρδισε επίσης, μερικά εκατομμύρια δολάρια από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του γάμου της με τον πρώην σύζυγό της Kris Humphries. Τα έσοδα από τον γάμο της ήταν 18 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, τα κέρδη της από το Instagram ανέρχονται από 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα.

Η ακίνητη περιουσία της

Το 2013, το CNW ανέφερε ότι ο Κιμ αγόρασε μια έπαυλη στο Bel Air, στην Καλιφόρνια για 9 εκατομμύρια δολάρια και την πούλησε για 18 εκατομμύρια δολάρια το 2017. Το 2014, η Κιμ και ο πρώην σύζυγός της Kanye West αγόρασαν ένα σπίτι 60 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιφραγμένη κοινότητα του Hidden Hills της Καλιφόρνια. Το 2020, η Κιμ αγόρασε μια έπαυλη πέντε υπνοδωματίων στο Μπέβερλι Χιλς για 4,8 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς ξοδεύει τα χρήματά της;

Η πολυτέλεια είναι συνώνυμη με την Κιμ. Άλλωστε, ως μία από τις πλουσιότερες διασημότητες του κόσμου, μπορεί να αντέξει οικονομικά ότι ονειρεύεται. Ξοδεύει εκατομμύρια σε αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα, σπίτι, ενώ πρόσφατα ξόδεψε 380.000 δολάρια για το ρολόι της Τζάκι Κένεντι. Τον περασμένο Φεβρουάριο, αγόρασε ένα τζετ G65OER, ειδικά κατασκευασμένο. Το βασικό μοντέλο κοστίζει 95 εκατ. δολάρια, όμως εκτιμάται ότι το δικό της έφτασε τα 150 εκατ. δολάρια.