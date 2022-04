Συναγερμός στη Μολδαβία μετά από χτυπήματα στο έδαφός της: Έκτακτη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Έκτακτη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ οι αρχές της αυτόκλητης δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας αναβαθμίζουν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για «τρομοκρατική απειλή».

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σαντού συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας έπειτα από σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία υποστηρίζεται από την Μόσχα, καθώς τις τελευταίες ώρες δημιουργείται εκεί κλίμα που ευνοεί την επέκταση στον φιλορωσικό θύλακα των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου της μολδαβής προέδρου.

Παράλληλα, οι αρχές της Υπερδνειστερίας αναβάθμισαν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για «τρομοκρατική απειλή» βασιζόμενες στην σειρά των βομβιστικών επιθέσεων που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στον φιλορωσικό θύλακα.

Κλίμα ανησυχίας επικρατεί από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία στην Μολδαβία, πρώην σοβιετική δημοκρατία, που φοβάται ότι θα είναι ο επόμενος στόχος της Μόσχας.

Η ανησυχία επιτάθηκε έπειτα από σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν χθες και σήμερα στην Υπερδνειστερία, που υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από την Μόσχα.

Explosions reported in Transnistria. What is the Russian-backed breakaway region in Moldova that could be the Kremlin’s new target? (in 2 minutes) pic.twitter.com/sRTAmDilOb