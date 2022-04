Έρχεται υποστήριξη για VRR στο PS5 μέσα στην εβδομάδα

Νέα προσθήκη στις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας κονσόλας.

H Sony θα φέρει μέσα στις επόμενες ημέρες την υποστήριξη για VRR (Variable Refresh Rate) στο PS5.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που απασχόλησε από την πρώτη ημέρα τους κατόχους των κονσολών νέας γενιάς και σίγουρα θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην καλύτερη δυνατή απόδοση της κονσόλας σε σύγχρονες τηλεοράσεις που είναι συμβατές με αυτό.

Μέσω αυτού, κονσόλα και τηλεόραση συγχρονίζουν τον ρυθμό ανανέωσης της εικόνας που μπορεί να μεταλλάσσεται και έτσι ο παίκτης απολαμβάνει μια πιο ομαλή ροή και μια πιο ποιοτική εμπειρία.

Το VRR θα ενεργοποιείται αυτόματα σε παιχνίδια που το υποστηρίζουν, ενώ η Sony δηλώνει πως θα είναι στο χέρι του χρήστη να το αξιοποιεί ακόμη και σε άλλους τίτλους, αν και εκεί ίσως να υπάρξουν κάποια προβλήματα.

Τα πρώτα παιχνίδια που θα υποστηρίζουν το VRR τις επόμενες εβδομάδες θα είναι τα:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard