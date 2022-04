Η κρυφή ερωμένη του Πούτιν εμφανίστηκε μετά από καιρό: Το μεταμορφωμένο πρόσωπό της

Η Αλίνα Καμπάεβα έδωσε το παρόν σε παιδικό τουρνουά γυμναστικής και κέντρισε πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Από την ημέρα που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία, ο στενός κύκλος του Βλάντιμιρ Πούτιν έχει μπει στο στόχαστρο των υπόλοιπων μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη. Και δεν μιλάμε μόνο για συνεργάτες ή αυτούς που ανήκουν στην λίστα των ολιγαρχών, αλλά για τη φημολογούμενη σύντροφό του.

Ο λόγος για την Αλίνα Καμπάεβα, η οποία φέρεται να είναι μητέρα τεσσάρων εκ των έξι παιδιών του Ρώσου προέδρου. Ωστόσο η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τη σχέση των δύο, δεν έχει επιτρέψει την επιβολή κυρώσεων και σε αυτή όπως έχει γίνει με όλους τους υπόλοιπους.

🚨🇷🇺🇨🇭...While Vladimir Putin's real lover Alina Kabaeva and their kids are still in #Switzerland and for some reason is not going to be sanctioned. pic.twitter.com/bK5XE9K0ry