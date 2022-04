Αερόστατο έπεσε πάνω σε στέγες σπιτιών: «Είναι ντροπιαστικό» είπε ο επικεφαλής πιλότων (vid)

Τελικά έπεσε στις στέγες και το καλάθι του, με τους 12 επιβάτες, κατέληξε σε μια αυλή, ανάμεσα σε κλαδιά δέντρου.

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν κάτοικοι σε μια γειτονιά της Μελβούρνης στην Αυστραλία, όταν αντιλήφθηκαν πως ένα αερόστατο, κατευθυνόταν ολοταχώς κατά πάνω τους.

Το αερόστατο με τους 12 επιβάτες, δεν μπορούσε την Μεγάλη Τετάρτη (20/4), να παραμείνει στον αέρα και ο χειριστής του προσπάθησε να τα αποφύγει, αλλά εις μάτην.

Οι επιβάτες έχουν καθίσει κάτω στο καλάθι και ένας εξ αυτών τραβάει σε βίντεο τις στιγμές, που ευτυχώς δεν εξελίχθηκαν σε δραματικές, καθώς ουδείς τραυματίστηκε.

This is what it was like for those on board the hot air balloon that made a crash landing in Elwood this morning. The basket hits a building before crashing into the trees. (Language warning) @9NewsMelb pic.twitter.com/X4xDCQCJCw