Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονιστική διάσωση κουταβιού από τα ερείπια κτηρίου στο Ντόνετσκ (vid)

Το σκυλάκι που ήταν εγκλωβισμένο στα ερείπια κτηρίων της Ουκρανίας επέστρεψε σώο στον ιδιοκτήτη του.

Την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις και οι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, συγκλονιστικές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις διασώσεις πολιτών αλλά και ζώων.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο καταγράφεται η διάσωση ενός κουταβιού από τα ερείπια κτηρίου στην περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας αφού οι διασώστες το άκουσαν να κλαίει.

Με τα χέρια τους οι διασώστες έσκαψαν, βρήκαν το κουτάβι και το επέστρεψαν στον ιδιοκτήτη του.

In a brief moment of joy amidst the brutality of war, rescuers in eastern Ukraine pulled a puppy alive from the rubble of a bombed building, authorities said. https://t.co/zdX2R3651h pic.twitter.com/vKH5Te2kzh