Το spam στο YouTube ξεφεύγει, οι YouTubers διαμαρτύρονται, η Google αντιδρά

Η κατάσταση με την δημοφιλή πλατφόρμα έχει ξεφύγει και αναμένονται εξελίξεις.

Πολλά είναι τα μεγάλα κανάλια στο YouTube που έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται για την κατάσταση με το spam στα σχόλια και φαίνεται πως η Google αρχίζει να αντιδρά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, κανάλια όπως τα Linus Tech Tips, Jacksepticeye και MKBHD άρχισαν να ανεβάζουν μέχρι και vlogs με το σχετικό πρόβλημα, δείχνοντας το πως διάφοροι απατεώνες βρίσκουν έδαφος σε δημοφιλή videos που μαζεύουν αρκετά εκατομμύρια views για να προμοτάρουν links που έχουν στόχο να εξαπατήσουν τους χρήστες.

Σε video του στις αρχές Ιανουαρίου, ο Linus Sebastian έδειξε το μέγεθος του προβλήματος.

Αντίστοιχα, ο Marques του MKBHD έφτιαξε ένα αντίστοιχο στις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Μόνο στο τρίτο τρίμηνο του 2021, το YouTube κατέγραψε και αφαίρεσε πάνω από 950 εκατομμύρια μηνύματα που είχαν τη μορφή spam και πλέον φαίνεται πως μπαίνει σε εφαρμογή ένα ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον μαρτυρά post του Marques Brownlee που δείχνει το πως η Google προσφέρει ένα ακόμη εργαλείο στους δημιουργούς.

This “Increase strictness” content moderation tool is a new experiment from YouTube that’s been in the works for a bit. Hoping it can make a dent in this comment spam we’ve been seeing so much lately pic.twitter.com/KVkjVCOUKZ