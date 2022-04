Ζελένσκι: «Κι άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αγγλίας για στρατιωτική βοήθεια» (vid)

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τις δυτικές χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας για στρατιωτική υποστήριξη στη χώρα του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις δυτικές χώρες να "ακολουθήσουν το παράδειγμα" της Βρετανίας σε σχέση με τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη χώρα του και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

"Και άλλα δυτικά δημοκρατικά κράτη πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου", δήλωσε έχοντας δίπλα του τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δεσμεύτηκε να παράσχει στο Κίεβο τεθωρακισμένα οχήματα και αντιπλοϊκούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Κίεβο.

