Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ αρραβωνιάστηκαν ξανά μετά από 18 χρόνια (vid)

H J.Lo ανακοίνωσε πως επισημοποίησε την σχέση της με τον Μπεν Άφλακ, ξανά, μετά από 18 χρόνια.

Η επανασύνδεση της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ, πλέον έγινε επίσημη. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν ξανά, μετά από 18 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η πασίγνωστη τραγουδίστρια…

Την μεγάλη ανακοίνωση, όπως την είχε χαρακτηρίσει η ίδια, την είχε… τιζάρει η J.Lo με ένα video στα social media που ανέβασε, προαναγγέλοντας τα νέα που θα έσκαγαν στους fan της μέσω του προσωπικού newsletter.

