To νέο patch του Horizon Forbidden West φέρνει σημαντικές βελτιώσεις

H Guerilla Games ετοιμάζει πολλές αλλαγές για το πρόσφατο game της.

Η Guerilla Games συνεχίζει να υποστηρίζει και να ενημερώνει ανελλιπώς το Horizon Forbidden West, το τελευταίο μεγάλο game της για τις κονσόλες PS4 και PS5. Η εταιρεία σημείωσε πως μετά το πρόσφατο update που διέθεσε την περασμένη εβδομάδα, διέθεσε ένα ακόμη που φέρνει σημαντικές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα, όπως πχ. στο περιβάλλον χρήσης.

Επιτέλους, η εταιρεία λύνει ένα θέμα στην πρόοδο των Melee Pits όπου και αρκετές μηχανές έμεναν κολλημένες εκτός περιοχής που μπορούσε να προσεγγίσει ο παίκτης.

Η εταιρεία προσέθεσε ακόμη υπότιτλους για το τραγούδι “In the Flood”, ενώ εντόπισε και ένα bug που είχαν αναφέρει streamers και διέκοπτε το παιχνίδι όταν γινόταν stream σε 1080p 60fps μετά την αποθήκευση σε ένα campfire.

Για αυτό, απλά πρότεινε την ώρα της μετάδοσης να πέφτει το framerate (μέχρι να δοθεί οριστική λύση).

Content creators, please note we are aware of streams being interrupted when playing on 1080p and 60fps, after saving at campfires. To avoid this from happening, it’s advised to select a lower broadcast quality or lower framerate, for example, 1080p and 30fps, or 720p and 60fps.