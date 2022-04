Η Crystal Dynamics ανακοίνωσε την ανάπτυξη του νέου Tomb Raider με την Unreal Engine 5

Ξεκίνησε η δουλειά της εταιρείας για το επόμενο μέρος στη δημοφιλή σειρά videogames.

Η Epic Games έκανε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη διάθεση της νέας μηχανής γραφικών Unreal Engine 5 που θα δούμε σε πολλά μελλοντικά games. Ένα από αυτά είναι και το νέο Tomb Raider, το οποίο η Crystal Dynamics επιβεβαίωσε πως έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί.

«Η νέα μηχανή γραφικών θα μας βοηθήσει να ανέβουμε επίπεδο σε όλους τους τομείς και σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε πως έχουμε ξεκινήσει το development για την επόμενη περιπέτεια Tomb Raider. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε την πλέον κινηματογραφική εμπειρία δράσης που ζητούν και αξίζουν οι fans», σημείωσε εκπρόσωπος της Crystal Dynamics.

Η εταιρεία έχει ήδη δηλώσει στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 25 χρόνια της σειράς πως το επόμενο Tomb Raider θα ενώσει τις δύο περιόδους της σειράς, αυτής που είχαν δημιουργήσει τα πρώτα games και της τελευταίας τριλογίας.

