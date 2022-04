Ο Ron Gilbert ετοιμάζει νέο Monkey Island game με τίτλο Return to Monkey Island (vid)

Σοκ και δέος για τους φίλους των adventures, καθώς το Monkey Island επιστρέφει!

LucasFilm Games και Devolver Games ανακοίνωσαν την επιστροφή της θρυλικής σειράς adventure videogames Monkey Island με το Return to Monkey Island. Το σημαντικότερο όλων είναι πως ο δημιουργός και writer των αρχικών games, Ron Gilbert, αναλαμβάνει και πάλι τα ηνία του project με τη βοήθεια της ομάδας του Terrible Toybox.

Το πρώτο σύντομο teaser επιβεβαιώνει τη συμμετοχή και του Dave Grossman, συνδημιουργού και προγραμματιστή των αρχικών Monkey Island games και μαζί του θα δούμε τους Michael Land, Peter McConnell και Clint Bajakjan. Σημαντική είναι και η συμμετοχή του Dominic Armato που θα χαρίσει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή Guybrush Threepwood.

Ο Rex Crowle, artist και σχεδιαστής των LittleBigPlanet, Tearaway και Knights and Bikes, επιβεβαίωσε και αυτός τη συμμετοχή του στο νέο παιχνίδι.

New Monkey Island! I’m art directing! Best team! Managed to keep it all a secret til now! Relief! Terror! Excitement! https://t.co/nnl66iAZlU — REX (@rexbox) April 4, 2022

Η κυκλοφορία του Return to Monkey Island έχει προγραμματιστεί για κάποια στιγμή μέσα στο 2022. Ο Ron Gilbert ανακοίνωσε την 1η Απριλίου πως δουλεύει σε ένα νέο Monkey Island, ωστόσο όλοι θεώρησαν πως πρόκειται για ψέμα, λόγω της ημέρας. Το Monkey Island είναι μία από τις πλέον θρυλικές σειρές στην κατηγορία των adventures και στα δύο πρώτα games της που κυκλοφόρησαν το 1990 και το 1991, ο πρωταγωνιστής παλεύει να γίνει ο κορυφαίος πειρατής της Καραϊβικής.

Με την αποχώρηση του Ron Gilbert από την LucasArts το 1995, η εταιρεία κυκλοφόρησε άλλα τρία παιχνίδια, τα The Curse of Monkey Island (1997), Escape from Monkey Island (2000) και Tales of Monkey Island (2009).