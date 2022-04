007: Η ώρα του James Bond είναι τώρα

Είσαι James Bond Maniac; Αν ναι, τώρα ήρθε η στιγμή για να χαθείς στον γεμάτο αδρεναλίνη κόσμο του πράκτορα 007, καθώς ακολουθούν big news!

Άφθαρτος, δυναμικός, γοητευτικός, μυστηριώδης. Ο χαρακτήρας του James Bond συγκεντρώνει πάνω του όλα εκείνα τα στοιχεία που «μαγεύουν» γυναίκες και άνδρες, με τον κάθε ηθοποιό που τον υποδύεται να είναι ξεχωριστός.

Οι ταινίες του Βρετανού πράκτορα έχουν μεγαλώσει... γενιές και γενιές και αμφιβάλλουμε αν υπάρχει έστω ένας σε όλο τον κόσμο που δεν έχει ακούσει για τα κατορθώματά του. Η φετινή χρονιά, μάλιστα, είναι επετειακή, διότι «κλείνουν» 60 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, "Dr. No", η οποία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1962 με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι.

Εξήντα χρόνια και 25 ταινίες αργότερα, λοιπόν, η τελευταία ταινία "No Time To Die" κέρδισε Όσκαρ για το Καλύτερο Τραγούδι (με ομώνυμο τίτλο από τους Μπίλι Άιλις και Φινέας Ο' Κόνελ) και ο Ντάνιελ Κρεγκ ολοκλήρωσε τον κύκλο του ως «007», ύστερα από τη δημιουργία πέντε ταινιών.

Γι' αυτό, λοιπόν, αν είσαι λάτρης του James Bond, όπως κι εμείς, σου έχουμε τα πιο ευχάριστα νέα! Η Nova δημιούργησε το νέο pop up κανάλι Novacinema007 και - μάντεψε! - είναι εξ' ολοκλήρου αφιερωμένο στον αγαπημένο μας πράκτορα.

Μέχρι τις 17/04, όποιος επιθυμεί, μπορεί να «χαθεί» στο συναρπαστικό κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond, καθώς το Novacinema007 θα μεταδώσει συνολικά 25 ταινίες του θρυλικού πράκτορα.

Τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας η δράση αρχίζει από τις 21:00, με δύο ταινίες back-to-back, ενώ τα Σαββατοκύριακα παίρνουμε θέση στον καναπέ από το μεσημέρι. Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Τζορτζ Λέιζενμπι, Σον Κόνερι, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ φορούν το καλό τους κοστούμι και έρχονται κοντά μας για περιπέτειες που «κόβουν» την ανάσα.

Όσο για τις ταινίες που μπορείς να απολαύσεις; Είναι οι: Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, On Her Majesty’s Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill, The Living Daylights, Licence to Kill, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, No Time to Die.

Κι όσο για τις αγαπημένες μας;

Diamonds Are Forever για την Κάτια



Αν με ρωτήσεις ποια είναι η αγαπημένη μου ταινία James Bond, θα σου πω «Τα Διαμάντια Είναι Παντοτινά», όχι γιατί θυμάμαι τόσο την πλοκή (ο 007 κυνηγούσε έναν επιχειρηματία που συγκέντρωνε διαμάντια για να φτιάξει ένα πανίσχυρο όπλο και να απειλήσει την ανθρωπότητα), όσο για το ότι ήταν η πρώτη ταινία που είχα δει κι είχα θαυμάσει τον Σον Κόνερι στον χαρακτήρα αυτό. Και μπορεί κάποια στοιχεία της ταινίας που «έσπασε» ταμεία το 1971 να μου φαίνονται λίγο... κριντζ τώρα, ωστόσο, ένα πράγμα έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου έως και σήμερα. Κι αυτό δεν είναι άλλο, το τραγούδι "Diamonds Are Forever", το οποίο ερμήνευσε συγκλονιστικά η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, η οποία είναι και η μοναδική που έχει τραγουδήσει σε τρεις ταινίες της σειράς James Bond.

For Your Eyes Only για τον Γιώργο



Μπορεί κάποιοι να κάνουν λόγο για μια μέτρια ταινία, για μένα, όμως, δεν ισχύει αυτό. Μόνο και μόνο το γεγονός πως μεγάλο μέρος της έχει γυριστεί σε Κέρκυρα και Μετέωρα είναι αρκετό, για να συγκαταλέγεται στις αγαπημένες μου ταινίες James Bond. Όσο για την υπόθεση; Ένα αγγλικό μυστικό σκάφος βυθίζεται στη θάλασσα της Αλβανίας που μεταφέρει έναν αποκωδικοποιητή στρατιωτικών μηνυμάτων κι η Σοβιετική Ένωση κάνει το παν για να τον αποκτήσει, χρησιμοποιώντας Έλληνες συνεργάτες τους. Το ίδιο κάνουν και οι Άγγλοι, με... αιχμή του δόρατος τον Bond, τον οποίο υποδύεται ο Ρότζερ Μουρ. Αγαπημένη μου σκηνή αυτή που ο «007» αναρριχάται στα Μετέωρα για να φτάσει στην κορυφή, όπου είναι το κρησφύγετο των συνεργατών των Σοβιετικών!

GoldenEye για την Κατερίνα



Η απάντηση στο ερώτημα «ποιος είναι ο καλύτερος James Bond ever;» για μένα είναι μία: ο Πιρς Μπρόσναν. Από εκείνον έμαθα για τον θρυλικό πράκτορα και γι' αυτό το GoldenEye έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι η πρώτη του ταινία, όπως και η πρώτη που «φεύγει» λίγο μακριά από τα βιβλία του Ίαν Φλέμινγκ κι έχει ειδικά εφέ τα οποία ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της. Χρονικά, τοποθετείται μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν τα σκοτεινά πολιτικά παιχνίδια έχουν... μετατρραπεί σε απίστευτες συνωμοσίες με σκοπό το κέρδος, κάτι που αλλάζει ακόμη και το είδος του πολέμου που διεξάγεται κάθε φορά. Ο "My name is Bond, James Bond" αντιμετωπίζει Σοβιετικούς απόστρατους και ενέργειες αυτών που φιλοδοξούν να αλλάξουν τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Skyfall για την Τζίνα



"Let the skyfall, when it crumbles"... Ποιος δεν έχει ακούσει αυτή την κομματάρα από την Αντέλ; Σίγουρα όλοι. Και πώς γίνεται αυτό το τραγούδι να μην συνοδεύει την πιο πετυχημένη - κι εμπορικότερη - ταινία James Bond ever; Απλά δεν γίνεται! Ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι έρωτας και στο "Skyfall" δίνει... ρέστα. Ο ίδιος κάνει μια - αποτυχημένη - προσπάθεια να ανακτήσει μια λίστα Βρετανών μυστικών πρακτόρων, τραυματίζεται και θεωρείται νεκρός. Το αρχηγείο της ΜΙ6 ανατινάζεται, η Μ. δέχεται επίθεση και μια σειρά ανατρεπτικών καταστάσεων συμβαίνουν, και... κάπου εκεί είναι κι ο Χαβιέρ Μπαρδέμ. Δεν περιγράφω άλλο!

No Time To Die για τον Δημήτρη

Είναι η τελευταία ταινία James Bond, αλλά ελπίζω να μην είναι όντως τελευταία. Ως James Bond Maniac που είμαι, έχω δει όλες - κυριολεκτικά όλες - τις ταινίες. Άλλωστε, όταν λες πως σου αρέσει κάτι, πρέπει να το παρακολουθείς, για να έχεις κι άποψη. Έτσι δεν μπορούσα να χάσω την τελευταία ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ. Αν εξαιρέσεις λίγο τη διάρκεια, είναι από τις πιο καλογυρισμένες ταινίες James Bond που έχω δει ποτέ, γεμάτη δράση και προσφέρει μια σωστή «κατάληξη» στον ρόλο του badass Ντάνιελ Κρεγκ. Σε αυτή την ταινία, ο «007» έχει αποσυρθεί και ζει απομονωμένος στην Τζαμάικα, όμως, ο παλιός συνεργάτης του στη CIA Φίλιξ Λέιτερ ζητάει τη βοήθειά του, για τη διάδωση ενός απαχθέντος επιστήμονα και παρασύρεται σε μια θανάσιμη παγίδα.

Τώρα, μπορείς να απολαύσεις όποια ταινία James Bond θέλεις εσύ στο νέο pop up κανάλι της Nova, Novacinema007. Κι αν δεν προλάβεις την αγαπημένη σου, μην αγχωθείς! Με το Catch Up 7 ημερών για το live πρόγραμμα, η ΕΟΝ από τη Nova σού δίνει τη δυνατότητα να «γυρίσεις» πίσω το χρόνο μέχρι και 7 ημέρες και να παρακολουθήσεις το αγαπημένο σου τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή, να γυρίσεις προς τα πίσω ή να το διακόψεις και να συνεχίσεις την παρακολούθηση αργότερα.

Η απόλυτη περιπέτεια του James Bond είναι εδώ! Μην τη χάσεις!